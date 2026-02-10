La Città metropolitana alla Bit di Milano per una nuova narrazione del territorio

La Città metropolitana di Milano si presenta alla fiera Bit con l’obiettivo di cambiare rotta nel turismo. Non vuole più solo attrarre visitatori, ma puntare su un percorso più sostenibile e meno legato alle stagioni. L’obiettivo è creare più lavoro e opportunità per i giovani, e promuovere un’immagine diversa del territorio, più autentica e duratura nel tempo. Un passo deciso verso una nuova narrazione di Milano e dei suoi dintorni.

"Come Città metropolitana stiamo lavorando per un turismo strutturato, sostenibile e destagionalizzato, capace di creare sviluppo, lavoro e nuove opportunità soprattutto per i giovani. Essere qui a Milano significa dialogare con operatori, buyer e istituzioni, costruire reti, attrarre.

