LIVE Musetti-Rublev 5-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | primo sbandamento del russo e azzurro che torna nel 1° set

Segui in tempo reale il match tra Musetti e Rublev all’ATP di Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 5-4, con il russo che ha mostrato il primo sbandamento. Aggiorna la diretta per restare informato sugli sviluppi del primo set e sugli incontri in corso tra Sinner e Alcaraz.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 30-30 Prende il sopravvento con il dritto Musetti, non ha bisogno della volèe. 30-15 Sbaglia con il dritto Rublev. 30-0 Servizio, dritto e smash. 15-0 Clamoroso vincente di rovescio lungoriga. Che jolly ha pescato. 5-4 ACE (2°)! Dodici quindici consecutivi per Musetti che si siede in vantaggio! 40-0 Seeeervizio vincente! Via, via! 30-0 Molto bene con le variazioni Musetti, slice poi rovescio coperto forte. Via la difesa di Rublev che sta perdendo le staffe! 15-0 Seeeeeervizio vincente! Tira giù tutto il russo, che ha commesso due errori gravi ma che ha anche subito due grandi quindici.

Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - Prima semifinale del 2026 per Lorenzo Musetti che affronta il russo Andrey Rublev, numero 3 del seeding, all'Atp 250 di Hong Kong. sport.sky.it

Lorenzo Musetti a un passo dal mito: la Top 5 è lì! Il 2026 inizia con il botto per il tennis italiano. La semifinale di domani mattina a Hong Kong non sarà una sfida qualunque tra Lorenzo Musetti e Andrey Rublev: in palio c’è un pezzo di storia. Se il talent - facebook.com facebook

Musetti-Rublev semifinale Atp Hong Kong: orario, dove vederla in tv • Lorenzo Musetti è a un passo da un traguardo storico: si trova a pochi punti, e a una sola vittoria, dall’accesso alla Top5 Atp, una impresa di clamoroso valore per il tennis italiano… x.com

