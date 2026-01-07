LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 3-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | resiste il break dell’azzurro che vuole chiude il secondo set!

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti ed Etcheverry all’ATP Hong Kong 2026. Il match, equilibrato e combattuto, vede Musetti resistere al break dell’avversario e cercare di chiudere il secondo set. Aggiorna la diretta per rimanere informato sui punti salienti e sui risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Servizio e schiaffo al volo di Etcheverry. 4-2 GAME MUSETTI! Finisce in rete l’ennesimo tentativo di palla corta del match di Etcheverry! L’azzurro difende il break. A-40 Che seconda di Musetti che trova l’angolo esterno! Servizio vincente! Non c’è la prima. 40-40 Doppio fallo, non ci voleva. Seconda palla. 40-30 Prima palla vincente! Bene così! 30-30 In rete il dritto di Musetti, questo errore dal centro della riga di fondo non ci voleva. 30-15 Etcheverry cerca l’uscita di dritto lungolinea ma la palla termina in rete. 15-15 L’argentino smuove Lorenzo con la palla corta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 3-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: resiste il break dell’azzurro che vuole chiude il secondo set! Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 2-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: break immediato all’inizio del secondo set per l’azzurro! Leggi anche: LIVE Musetti-Etcheverry 4-5, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’argentino serve per il set, azzurro a caccia del break La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. LIVE Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: debutto stagionale in singolare; Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Musetti-Etcheverry, ATP Hong Kong 2026: orario, tv, programma, streaming; Atp Hong Kong, il tabellone: ci sono Musetti e Sonego. LIVE Musetti-Etcheverry 6-7 0-1, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: l’argentino parte avanti nel secondo set, azzurro a caccia della rimonta - 40 Musetti cerca la risposta vincente ma manda il rovescio in corridoio. oasport.it Musetti-Etcheverry all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming - L'azzurro si appresta al debutto all'Atp 250 di Hong Kong contro l'argentino Tomas Etcheverry, n. sport.sky.it

LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller 7-6, 6-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: gli azzurri vincono soffrendo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE dell'esordio stagionale di Musetti e di Sonego in doppio. oasport.it

Su Sky sta per cominciare primo match del 2026 di #musetti che sfida #etcheverry #HongKong x.com

Juncheng Shang al rientro batte Comesaña. Etcheverry sotto 0-2 nei precedenti con Lorenzo Musetti - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.