Bordighera bimba muore a due anni È caduta dalle scale Sul corpo diversi lividi

Una bambina di due anni è morta a Bordighera, in provincia di Imperia. La piccola è caduta dalle scale, ma sul suo corpo sono stati trovati diversi lividi. La polizia ha deciso di disporre l’autopsia per capire meglio cosa sia successo.

Sarà disposto ad autopsia il corpicino della bimba di due anni morta in casa a Bordighera, in provincia di Imperia. Questo perché il medico legale avrebbe riscontrato alcune ecchimosi. La madre della piccola, sentita dai carabinieri, ha raccontato che la piccola era caduta dalle scale. Ma la caduta non aveva dato preoccupazioni. «Stava bene», avrebbe detto la donna agli inquirenti, secondo quanto riportato da Riviera24. Quando i medici inviati dal 118 sono intervenuti sul posto la bambina aveva una crisi respiratoria ma purtroppo non è stato possibile salvarla. La piccola è andata in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare.🔗 Leggi su Open.online

Un dramma scuote Bordighera, dove una bambina di due anni è stata trovata senza vita in casa.

Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori in una casa a Bordighera, nella zona di Morghe.

