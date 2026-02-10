Alle 9 e tre quarti di sabato mattina, in centro a Modena, c’era già fila di visitatori davanti alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este. Le persone arrivano presto, desiderose di ammirare il capolavoro miniato che sta attirando moltissimi appassionati. L’affluenza sta sorprendendo gli organizzatori, che non si aspettavano numeri così alti già all’apertura.

Modena, 10 febbraio 2026 – Alle 9 e tre quarti di sabato mattina c’era già gente in fila in attesa di entrare. E domenica è stato un flusso continuo di visitatori. La Bibbia di Borso d’Este – rientrata dalla mostra al Senato – ha conquistato i modenesi. O, per meglio dire, li ha riconquistati, visto che è a Modena c’è stata dal 1598 fino alla partenza degli Estensi, poi dal 1925 vi è tornata come tesoro inestimabile della Biblioteca Estense: ma l’eco ricevuta dall’evento romano (con la visita di Papa Leone XIV) ha riacceso i riflettori sul capolavoro. Oltre 1.500 visitatori. Fra sabato e domenica, sono stati 1265 i visitatori che nella sala Campori hanno ammirato la Bibbia miniata, “il libro più bello del mondo”: e ieri mattina alle 12 si erano già aggiunte altre 200 persone, per poi proseguire le visite nel pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Bibbia di Borso d’Este: boom di visitatori per il capolavoro miniato

