Senato | prorogata al 4 febbraio mostra Bibbia di Borso d' Este più di 12mila visitatori

Il Senato ha prorogato fino al 4 febbraio l'esposizione della Bibbia di Borso d’Este, attirando oltre 12.000 visitatori. Questa mostra permette di ammirare uno dei manoscritti più prestigiosi e significativi del patrimonio culturale italiano, offrendo un’occasione unica per conoscere un esempio eccezionale di arte e storia. La visita è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire il valore storico e artistico di questa preziosa opera.

Roma, 17 gen. (Adnkronos) - Più di 12 mila persone hanno potuto ammirare fino ad oggi quello che è stato definito il 'libro più bello del mondo'. E la visita privata del Santo Padre, Papa Leone XIV, il 18 dicembre, ha confermato l'eccezionalità dell'evento. La mostra della Bibbia di Borso d'Este, ospitata dalla Biblioteca del Senato della Repubblica, avrebbe dovuto chiudere i battenti, come da programma, venerdì 16 gennaio. Le Istituzioni che hanno promosso l'iniziativa –Senato della Repubblica, presidenza del Consiglio dei Ministri, Gallerie Estensi, Commissario straordinario di Governo per il Giubileo e Istituto dell'Enciclopedia Treccani– hanno deciso invece di prorogarla fino a mercoledì 4 febbraio, in risposta al grande interesse manifestato dai visitatori e dagli organi di informazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Senato: prorogata al 4 febbraio mostra Bibbia di Borso d'Este, più di 12mila visitatori Leggi anche: Il Papa a sorpresa al Senato visita la mostra sulla Bibbia di Borso d'Este Leggi anche: Papa Leone XIV al Senato, visita a sorpresa alla mostra sulla Bibbia di Borso d’Este Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. In Parlamento; Riforma Corte dei conti: in G.U. la L. 1/2026. Ovs: prorogata a 4 febbraio offerta vincolante per acquisto 100% Kasanova - "Con riferimento all'offerta vincolante di Ovs finalizzata ad ottenere il 100% di Kasanova, la procedura istruttoria e deliberativa del ceto bancario - borsaitaliana.it OVS, prorogata al 4 febbraio l'offerta per Kasanova: serve più tempo con le banche - OVS, società di abbigliamento quotata su Euronext Milan, ha comunicato che è stata prorogata fino al 4 febbraio 2026 la validità dell'offerta vincolante finalizzata ad ottenere il 100% ... borsaitaliana.it Due proposte in Senato riaccendono il dibattito sui confini e sulla tutela della cultura ladina. Dati, precedenti e scenari: perché il 2007 non è bastato e cosa potrebbe accadere ora - facebook.com facebook #Ucraina. Ora in Aula le comunicazioni del Ministro della difesa @GuidoCrosetto @MinisteroDifesa su proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. Diretta webtv.senato.it/webtv/assemble… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.