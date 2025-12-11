Petrachi ricorda la sua più grande fregatura nessuno se ne capacitava | Lo aveva lasciato la moglie

Gianluca Petrachi rivela un episodio difficile legato a Juan Sanchez Mino durante il suo periodo al Torino, definendolo una

Gianluca Petrachi ha raccontato cosa accadde con Juan Sanchez Mino al Torino: "Fu una fregatura fortissima". Nessuno sapeva degli enormi problemi personali dell'argentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già direttore sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino”. Il Torin - facebook.com Vai su Facebook

Petrachi ricorda la sua più grande fregatura, nessuno se ne capacitava: “Lo aveva lasciato la moglie” - Da qualche ora Gianluca Petrachi è nuovamente il direttore sportivo del Torino, dopo che Urbano Cairo ne ha annunciato il ritorno – a distanza di 6 anni – al posto del defenestrato Davide Vagnati. fanpage.it scrive