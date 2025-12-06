E se l' Italia andasse al Mondiale e superasse il girone al Mondiale? Sedicesimi abbordabili agli ottavi rischio CR7

In caso di qualificazione degli azzurri il sorteggio di Washington evita alla squadra di Gattuso incroci con Mbappé, Messi e il Brasile di Ancelotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E se l'Italia andasse al Mondiale e superasse il girone al Mondiale? Sedicesimi abbordabili, agli ottavi rischio CR7

Se l' #Italia andasse ai #Mondiali se la vedrebbe nel girone con #Canada, #Qatar e #Svizzera. Altro sorteggio andato di lusso, ma so già che leggerò di nazionali stratosferiche Vai su X

E se l'Italia andasse al Mondiale e superasse il girone al Mondiale? Sedicesimi abbordabili, agli ottavi rischio CR7 - In caso di qualificazione degli azzurri il sorteggio di Washington evita alla squadra di Gattuso incroci con Mbappé, Messi e il Brasile di Ancelotti ... Come scrive msn.com

Italia ai Mondiali 2026: se supera i playoff, in quale girone giocherebbe? - Il cammino dell’Italia per raggiungere i Mondiali 2026 passa attraverso il Playoff Europa A, un mini- Scrive tag24.it

Mondiali 2026, svelate le possibili avversarie dell’Italia! Gli azzurri nel gruppo B, ma prima dovranno superare il play-off: i dettagli - off: i dettagli In vista dei Mondiali 2026, che si terranno tra Messico, Stati ... Scrive lazionews24.com

Sorteggio Playoff Mondiali 2026 con l'Italia: l'orario e dove vederlo in tv e streaming - Chiuso il girone di qualificazione al secondo posto (alle spalle della Norvegia), la strada che porta al Mondiale per l'Italia passerà ancora una volta dai playoff, per la terza volta di fila. Secondo sport.sky.it

Ecco i giorni e le città in cui giocherebbe l'Italia se si qualificasse. Percorrendo 6000 chilometri... - Azzurri impegnati all'esordio contro il Canada padrone di casa, venerdì 12 giugno a Toronto. Da msn.com

Se andasse ai Mondiali di calcio, l’Italia sarebbe in quarta fascia al sorteggio dei gironi, con le squadre peggiori - Un’altra novità, decisa dalla FIFA «per assicurare una competizione più bilanciata» prevede che, un po’ come avviene nei tabelloni tennistici, le quattro migliori nazionali del ranking (Spagna, ... Secondo ilpost.it