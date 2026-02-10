Khephren Thuram parla del derby d’Italia: “Sarà uno scontro difficile, ma spero che papà tiferà per me”. Il giocatore della Juventus si prepara ad affrontare l’Inter e sa che l’evento sarà intenso, anche perché il suo papà, Lilian Thuram, tifava per la stessa squadra un tempo. Thuram si dice concentrato, consapevole delle sfide, ma anche emozionato all’idea di giocare contro una grande rivale.

Il derby d’Italia tra Juventus e Inter si presenta come una cornice di forte attrazione tecnica, arricchita da un elemento familiare che aggiunge profondità al duello tra due grandi club. In campo, Khephren Thuram guida la Juve con la sua crescita tattica, mentre Marcus Thuram difende i colori nerazzurri, dando al confronto un sapore personale e dall’elevato contenuto sportivo. La partita, prevista al San Siro, coinvolge l’intera famiglia che segue con attenzione l’esito dell’incontro. Il centrocampista juventino ha parlato di Spalletti come di una figura esigente ma decisiva per la sua maturazione tattica, sottolineando come l’allenatore cerchi costantemente di stimolarlo a migliorare e a valorizzare le proprie qualità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Khephren Thuram sul Derby d'Italia: «Scontro difficile, papà forse tiferà per me»

Approfondimenti su Khephren Thuram

Khephren Thuram ha chiarito la sua posizione riguardo a un possibile trasferimento all’Inter, affermando di non aver mai preso in considerazione questa ipotesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Khephren Thuram

Argomenti discussi: Juve salvata al 96’, ma il derby preoccupa; Inter-Juve, Khephren Thuram: Gara difficile. Con Marcus ci sentiamo tutti i giorni! Papà? È neutrale!; Khephren Thuram accende il derby d'Italia: Inter grandissima squadra, ma la Juve gioca sempre per vincere; Inter-Juventus, i fratelli Thuram ancora protagonisti discussi: arbitri e Var in confusione.

Thuram: Spalletti è stato uno dei primi. Inter-Juve, la bugia sul papà e la risata…Parola al centrocampista bianconero: la sfida contro il fratello Marcus e il rapporto con il tecnico bianconero ... tuttosport.com

Khephren Thuram, la brutta notizia prima di Inter-Juve: più di 45 milioniOccorrerebbero dunque almeno 50/60 milioni per far vacillare la società di Exor, per l’addio di Thuram. il quale finora ha collezionato 82 presenze con la maglia bianconera. 7 i gol, 11 gli assist ... calciomercato.it

Rompipallone.it. . Va bene la difesa del padre, va bene la dominanza a centrocampo del figlio minore, va bene il fiuto del gol del figlio maggiore... MA ANCHE IL TALENTO AL PIANOFORTE DI KHEPHREN NO, DAI! Il gene dei Thuram andrebbe studiato, e - facebook.com facebook

Khephren #Thuram: “Dà fastidio questo pareggio perché abbiamo fatto una buona partita e avuto tante occasioni da gol. Abbiamo dato tutto, ma non abbiamo vinto purtroppo. #Inter La #Juventus gioca sempre per vincere ogni gara: a maggior ragione contro x.com