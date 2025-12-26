Khephren Thuram scherza sul regalo al fratello Marcus | ecco cosa gli regalerebbe

Khephren Thuram. Intervistato in un clima disteso tra DAZN ed EA Sports FC Italia, Khephren Thuram ha mostrato il suo lato più ironico, raccontando con il sorriso cosa regalerebbe ad alcuni compagni di squadra. Il centrocampista della Juventus si è lasciato andare a battute che raccontano bene il suo carattere solare e il modo in cui vive lo spogliatoio bianconero. Nel corso dell’intervista, però, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla sua famiglia e in particolare sul legame con il fratello maggiore Marcus, protagonista con la maglia dell’ Inter. Alla domanda su un possibile regalo per l’attaccante nerazzurro, Khephren ha risposto senza esitazioni e con una punta di sana provocazione, sottolineando la rivalità sportiva che divide i due fratelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…»

Leggi anche: Khephren Thuram Inter, può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Khephren Thuram scherza: “Mio fratello Marcus? Vi dico il regalo che gli farei”; Khephren Thuram stuzzica Marcus: A Natale gli regalo la maglia della Juve; L'Inter sogna i due fratelli Thuram, Khepren scherza sul regalo di Natale a Marcus: Una bella maglia...; JUVENTUS - Thuram scherza: l regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia bianconera.

JUVENTUS - Thuram scherza: "l regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia bianconera" - In un video pubblicato da DAZN sui suoi canali social, il centrocampista bianconero ha svelato quali regali farebbe ai suoi compagni di squadra e suo fratello ... napolimagazine.com