Khephren Thuram scherza sul regalo al fratello Marcus | ecco cosa gli regalerebbe
Khephren Thuram. Intervistato in un clima disteso tra DAZN ed EA Sports FC Italia, Khephren Thuram ha mostrato il suo lato più ironico, raccontando con il sorriso cosa regalerebbe ad alcuni compagni di squadra. Il centrocampista della Juventus si è lasciato andare a battute che raccontano bene il suo carattere solare e il modo in cui vive lo spogliatoio bianconero. Nel corso dell’intervista, però, l’attenzione si è spostata inevitabilmente sulla sua famiglia e in particolare sul legame con il fratello maggiore Marcus, protagonista con la maglia dell’ Inter. Alla domanda su un possibile regalo per l’attaccante nerazzurro, Khephren ha risposto senza esitazioni e con una punta di sana provocazione, sottolineando la rivalità sportiva che divide i due fratelli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Thuram Inter, la battuta di Khephren: «Ecco che cosa vorrei regalare per Natale a Marcus…»
Leggi anche: Khephren Thuram Inter, può ricongiungersi al fratello Marcus in nerazzurro? Ausilio ha già in mente una pedina di scambio
Khephren Thuram scherza: “Mio fratello Marcus? Vi dico il regalo che gli farei”; Khephren Thuram stuzzica Marcus: A Natale gli regalo la maglia della Juve; L'Inter sogna i due fratelli Thuram, Khepren scherza sul regalo di Natale a Marcus: Una bella maglia...; JUVENTUS - Thuram scherza: l regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia bianconera.
JUVENTUS - Thuram scherza: "l regalo per mio fratello Marcus? Una bella maglia bianconera" - In un video pubblicato da DAZN sui suoi canali social, il centrocampista bianconero ha svelato quali regali farebbe ai suoi compagni di squadra e suo fratello ... napolimagazine.com
Khephren Thuram stuzzica Marcus: "Gli regalo la maglia della Juve" - A riaccendere la sfida in famiglia ci ha pensato Khephren Thuram, protagonista di un simpatico video natalizio per DAZN. msn.com
Juventus, Thuram scherza sui regali di Natale: «A mio fratello una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO - Juventus, Khephren Thuram scherza sul Natale: «A mio fratello regalerei una maglia della Juve con scritto Thuram 19» – VIDEO Khephren Thuram, in un video diffuso da DAZN, ha svelato quali regali scegl ... calcionews24.com
Il regalo di Khephren a Marcus Intervistato da DAZN, Khephren Thuram ha giocato a elencare i regali di Natale perfetti per diversi suoi compagni di squadra. L’ultima domanda è stata sul fratello Marcus: “Per lui una maglietta della Juventus. Con scritt - facebook.com facebook
La Juventus vuole Frattesi ma ha rifiutato di trattare Khephren Thuram. Anche Cambiaso è un vecchio pallino nerazzurro ma anche qui i margini sono pochi - Gazzetta dello Sport x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.