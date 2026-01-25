Khephren Thuram | Non andrei mai all’Inter

Khephren Thuram ha chiarito la sua posizione riguardo a un possibile trasferimento all’Inter, affermando di non aver mai preso in considerazione questa ipotesi. Attraverso dichiarazioni dirette, il centrocampista ha smentito ogni voce di mercato, sottolineando che al momento non vi sono possibilità di un suo approdo in nerazzurro. Queste parole chiariscono la sua posizione e contribuiscono a fare chiarezza sulle future scelte di mercato.

Nessun derby in famiglia, almeno sul mercato. Khephren Thuram spegne sul nascere qualsiasi voce che lo accosti all’Inter e lo fa senza giri di parole. Nell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il centrocampista francese ribadisce con chiarezza la sua posizione: sta bene alla Juventus e non prenderebbe mai in considerazione un trasferimento in nerazzurro, nemmeno per raggiungere il fratello Marcus Thuram. Alla domanda diretta sulle recenti indiscrezioni di mercato, la risposta è netta: “Io sto bene alla Juve e non andrei mai all’Inter”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che mette fine, almeno per ora, all’idea di rivedere i due fratelli Thuram insieme a livello di club.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

