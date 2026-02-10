Keith Haring porta l’arte tra la gente a Ferrara. La sua mostra, intitolata

Uno degli artisti più iconici del XX secolo in una mostra ferrarese "diffusa", possibile grazie alla disponibilità di un appassionato collezionista. Durante il periodo Covid, infatti, Alessandro Della Morte ha iniziato a raggruppare un insieme via via più numeroso e variegato di opere di Keith Haring, diventando uno dei più importanti collezionisti italiani di questo ambito. Da qui, è nata ‘Simply Haring: arte come connessione urbana’, "esposizione esclusiva di opere grafiche di Keith Haring, serigrafie e litografie", che ha inaugurato ieri e che proseguirà fino al 1° marzo, e che si terrà in due luoghi insoliti di Ferrara: l’attività OroCash e il ristorante Streat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Keith Haring porta l’arte tra la gente: "Fuori dal museo, dentro la città"

