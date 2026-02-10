Keith Haring porta l’arte tra la gente | Fuori dal museo dentro la città

Da ilrestodelcarlino.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Keith Haring porta l’arte tra la gente a Ferrara. La sua mostra, intitolata

Uno degli artisti più iconici del XX secolo in una mostra ferrarese "diffusa", possibile grazie alla disponibilità di un appassionato collezionista. Durante il periodo Covid, infatti, Alessandro Della Morte ha iniziato a raggruppare un insieme via via più numeroso e variegato di opere di Keith Haring, diventando uno dei più importanti collezionisti italiani di questo ambito. Da qui, è nata ‘Simply Haring: arte come connessione urbana’, "esposizione esclusiva di opere grafiche di Keith Haring, serigrafie e litografie", che ha inaugurato ieri e che proseguirà fino al 1° marzo, e che si terrà in due luoghi insoliti di Ferrara: l’attività OroCash e il ristorante Streat. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

keith haring porta l8217arte tra la gente fuori dal museo dentro la citt224

© Ilrestodelcarlino.it - Keith Haring porta l’arte tra la gente: "Fuori dal museo, dentro la città"

Approfondimenti su Keith Haring

L’incidente tra Trump e la porta del bagno sull’Air Force One: «Chi c’è lì dentro? Uscite fuori» – Il video

Un episodio divertente coinvolge Donald Trump e la porta del bagno dell'Air Force One, catturato in un video diffuso da FoxNews.

“C’è qualcuno lì dentro? Vieni fuori”: la porta del bagno dell’Air Force One si apre da sola, Trump aveva intrappolato dentro una persona

Durante un volo dell’Air Force One verso la Pennsylvania, una scena inaspettata ha coinvolto Donald Trump, che ha involontariamente intrappolato una persona nel bagno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Oli et Karl N'da Adopo : Rap et art contemporain : même combat | LA GRANDE GALERIE | TV5MONDE

Video Oli et Karl N'da Adopo : Rap et art contemporain : même combat ? | LA GRANDE GALERIE | TV5MONDE

Ultime notizie su Keith Haring

Argomenti discussi: Keith Haring porta l’arte tra la gente: Fuori dal museo, dentro la città; A CATANIA, LA RIVOLUZIONE DEGLI ANNI ’80 DI NEW YORK; L'arte entra nei negozi del centro: al via una mostra (gratuita) dei capolavori di Keith Haring; Giorgio Armani porta un pò della vita mondana e culturale di Manhattan a Milano con Indochine.

abbiamo i giovani keith haring - keith haring foto e immagini stockillustrazioni stock, clip art, cartoni animati e icone di tendenza di persone simboliche disegnate a mano colore primario e minimalismo arte vettoriale per la stampa. isolato con. vibrazioni di keith ... istockphoto.com

Keith Haring, vita e opere del grande street artist americanoKeith Haring (Reading, 1958 – New York, 1990) è uno degli artisti più noti del XX secolo grazie al suo stile che risulta immediatamente riconoscibile anche ai non addetti ai lavori. Tramite la sua ... finestresullarte.info

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.