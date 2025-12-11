L’incidente tra Trump e la porta del bagno sull’Air Force One | Chi c’è lì dentro? Uscite fuori – Il video
Un episodio divertente coinvolge Donald Trump e la porta del bagno dell'Air Force One, catturato in un video diffuso da FoxNews. L'ex presidente si trova in una situazione insolita mentre interagisce con la porta, creando un momento sorprendente e ironico. Ecco i dettagli di questo episodio inaspettato e divertente.
FoxNews mostra oggi il video di un esilarante incidente tra Donald Trump e la porta del bagno dell’Air Force One. La porta si apre all’improvviso mentre il presidente sta parlando con i giornalisti e lo urta. Lui si ferma, si gira e dice: «Ciao. C’è qualcuno lì dentro. Esci fuori». A quel punto l’occupante non identificato chiude la porta e si rifiuta di uscire di nuovo. A quel punto Trump bussa e la porta si spalanca: ne esce un membro dello staff, che urta la spalla del presidente e sbatte la porta. Il tuo browser non supporta il tag iframe L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
