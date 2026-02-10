Juventus Women | le parole di Tatiana Pinto

Tatiana Pinto si è aperta in un’intervista a GOAL, rilasciata il 10 febbraio 2026. La centrocampista portoghese ha parlato del suo rapporto con la Juventus Women, dicendo di sentirsi sempre più a suo agio nel gruppo. La giocatrice ha anche confermato che la squadra crede davvero nella possibilità di vincere lo Scudetto in Serie A Femminile.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.