Juventus Women | le parole di Tatiana Pinto

Tatiana Pinto si è aperta in un’intervista a GOAL, rilasciata il 10 febbraio 2026. La centrocampista portoghese ha parlato del suo rapporto con la Juventus Women, dicendo di sentirsi sempre più a suo agio nel gruppo. La giocatrice ha anche confermato che la squadra crede davvero nella possibilità di vincere lo Scudetto in Serie A Femminile.

Tatiana Pinto, centrocampista portoghese classe 1994, si è raccontata in un’intervista esclusiva a GOAL il 10 febbraio 2026, confermando il suo ottimo feeling con la Juventus Women e la convinzione crescente nel gruppo bianconero per la lotta Scudetto in Serie A Femminile. Arrivata alla Continassa nell’estate 2025 a parametro zero L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

