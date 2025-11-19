LIVE Juventus-Lione 3-3 Champions League calcio femminile in DIRETTA | non bastano le reti di Beccari Cambiaghi e Tatiana Pinto Finisce in pareggio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live. 20.42 Partita dai due volti, il primo tempo fantastico bianconero con attacchi cinici e difesa perfetta lascia spazio ad un secondo tempo totalmente dominato dalle francesi che culmina nel pareggio finale su rigore. Una buona Juventus ma che deve imparare a gestire il risultato. 94? Finisce la partita, Juventus-Lione 3-3 femminile. 92? Due minuti alla fine della partita. 90? Gol di Renard, rigore perfetto, Juventus-Lione 3-3 femminile. 88? Rigore per il Lione, fallo di mano di Salvai. 86? Thomas pescata in fuoriogioco nel momento del lancio verso la porta. 🔗 Leggi su Oasport.it
