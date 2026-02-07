Como Juventus Women 0-1 LIVE | annullato il raddoppio di Pinto
La partita tra Como e Juventus Women si è chiusa con la vittoria delle bianconere per 1-0. La squadra di casa ha avuto un’occasione importante per pareggiare, ma il gol di Pinto è stato annullato, lasciando quindi invariato il risultato. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Como che ha cercato il pareggio, ma la Juventus ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.
di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 77? Tiro Vangsgaard – Primo tentativo rimpallato e poi altra conclusione che sibila vicina al palo alla sinistra di Gilardi 72? Gol annullato alla Juve – Pinto insacca di testa sul cross di Godo che si era liberata con una spallata di Cecotti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Como JuventusWomen
Como Juventus Women LIVE: Capeta dalla panchina, Pinto alle spalle di Beccari-Girelli
E’ iniziato il match tra Como e Juventus Women, con Capeta in panchina e Pinto che si sistema dietro le attaccanti Beccari e Girelli.
St. Polten Juventus Women 0-4 LIVE: Pinto cala il poker
Ultime notizie su Como JuventusWomen
Argomenti discussi: Serie A Women | Juventus Women-Sassuolo | La partita; Women | Massimiliano Canzi presenta Como-Juventus; Roma frenata 3-3 dal Parma, Inter e Juventus vincono e accorciano. Per il Milan successo e 4° posto; Parma - Juventus in Diretta Streaming | DAZN IT.
Como-Juventus Women 0-030'- Girelli!! Tiro da buona posizione su servizio di Beccari, palla che finisce però a lato. 26'- Bergesen!! Altra conclusione da fuori da parte delle giocatrici ... tuttojuve.com
Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com
Juventus-Como | Attiva la vendita del settore ospiti Tutte le info https://comofootball.com/juventus-como-info-settore-ospiti/ Biglietti acquistabili qui https://tickets.juventus.com/it/175567-2025-26-serie-a-juventus-como/tickets/19707-JUVENTUS---COMO facebook
Simone Braglia sul #calciomercato e non solo. #Roma #Como #Juventus #Inter x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.