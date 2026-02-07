Como Juventus Women 0-1 LIVE | annullato il raddoppio di Pinto

La partita tra Como e Juventus Women si è chiusa con la vittoria delle bianconere per 1-0. La squadra di casa ha avuto un’occasione importante per pareggiare, ma il gol di Pinto è stato annullato, lasciando quindi invariato il risultato. La partita si è accesa nel secondo tempo, con il Como che ha cercato il pareggio, ma la Juventus ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 77? Tiro Vangsgaard – Primo tentativo rimpallato e poi altra conclusione che sibila vicina al palo alla sinistra di Gilardi 72? Gol annullato alla Juve – Pinto insacca di testa sul cross di Godo che si era liberata con una spallata di Cecotti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

E’ iniziato il match tra Como e Juventus Women, con Capeta in panchina e Pinto che si sistema dietro le attaccanti Beccari e Girelli.

Como-Juventus Women 0-030'- Girelli!! Tiro da buona posizione su servizio di Beccari, palla che finisce però a lato. 26'- Bergesen!! Altra conclusione da fuori da parte delle giocatrici ... tuttojuve.com

Serie A femminile, le statistiche pre gara di Como-Juventus Women: bianconere k.o nelle ultime 4 di campionato giocate contro squadre lombardeLa Juventus, sul proprio sito ufficiale, analizza le statistiche pre gara relative al match di Serie A femminile che le Women giocheranno oggi pomeriggio, a partire dalle 15:00, sul campo del ... tuttojuve.com

