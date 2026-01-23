Fortunato Krediet Juve colpo per la Juventus Under 16 Chi è? La sua storia e le sue caratteristiche tecniche Il focus

Fortunato Krediet Juve, classe 2010 olandese, si è unito alla Juventus Under 16 di Gridel. Di origine olandese, si distingue per le sue caratteristiche tecniche e tattiche. In questa introduzione, analizzeremo la sua storia, il percorso e le qualità che lo rendono un rinforzo importante per il settore giovanile bianconero, evidenziando il suo ruolo nel progetto di sviluppo della Juventus Under 16.

di Fabio Zaccaria Fortunato Krediet Juve, il classe 2010 olandese rinforza la Juventus Under 16 di Gridel: ecco chi è il nuovo innesto dei bianconeri, la sua storia e il suo identikit tecnico e tattico. Il focus. Non c’è solo il campo per la Juventus Under 16 di Gridel, i bianconeri infatti sono molto attivi anche sul fronte mercato per regalare qualche innesto alla squadra che sta dominando il girone A nazionale. L’ultimo nome in procinto di abbracciare i nuovi compagni di squadra è Fortunato Krediet, centrocampista classe 2010 olandese scuola Feyenoord. Ecco di seguito chi è Fortunato Krediet Juve, un identikit tecnico e tattico del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

