Juventus Women, Carbonell parla del suo arrivo a Torino e dell’emozione dello Stadium: Carbonell svela i retroscena sul numero 3 di Gama. Estela Carbonell, prima giocatrice spagnola nella storia della Juventus Women, si è raccontata in una lunga intervista a gianlucadimarzio.com, svelando le emozioni del suo arrivo a Torino, i suoi riti scaramantici e il peso di indossare una maglia storica per il club. L’esterno ha iniziato parlando della sua personalità e delle abitudini pre-gara. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO PERSONALITÀ E RITI – «Sono una buona amica che è sempre presente e soprattutto lotta per quello che vuole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women, Carbonell svela: «Ho scelto di venire qui per questi due motivi. A Torino mi sento come se fossi a casa»