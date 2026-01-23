La Juventus valuta un nuovo innesto a centrocampo, considerando Yann Gboho del Tolosa come possibile vice di Kenan Yildiz. Il trequartista classe 2001 rappresenta un’opzione strategica per rafforzare la rosa, offrendo un’alternativa valida in vista della stagione. Questa scelta si inserisce nell’ottica di ampliare le opzioni tecniche a disposizione dell’allenatore, in un contesto di attenzione alle opportunità di mercato.

Nuovo nome sul taccuino della Juventus. In casa bianconera è spuntata l’idea Yann Gboho, trequartista classe 2001 del Tolosa, valutato come possibile alternativa a Kenan Yildiz. L’interesse nasce all’interno della dirigenza e porta una firma precisa. A spingere per l’operazione sarebbe l’amministratore delegato Damien Comolli, che conosce bene il profilo del giocatore fin dai tempi in Francia e lo considera una sua intuizione personale. Gboho è legato al Tolosa da un contratto fino al 30 giugno 2027 e viene valutato attorno ai 12 milioni di euro. Resta però da capire se il club francese sia disposto ad aprire a una cessione già in questa sessione di mercato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, spunta Gboho: idea per il ruolo di vice Yildiz

Juventus, Gonzalo Garcia dal Real Madrid idea per il vice – YildizLa Juventus valuta l'acquisto di Gonzalo Garcia dal Real Madrid come possibile vice per l’attacco.

Juventus, il vice Yildiz prende forma: Chiesa resta un’idea vivaLa Juventus monitora attentamente le proprie strategie di mercato, con particolare attenzione alla posizione alle spalle di Kenan Yildiz.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritornoIl mercato invernale della Juventus potrebbe regalare un colpo a sorpresa. Perché tra i diversi nomi spuntati per rinforzare la rosa di Spalletti e permettergli di puntare a qualcosa in più di un ... sportmediaset.mediaset.it

MERCATO - Romano: "Dopo Napoli e Juventus, spunta anche l'Aston Villa su En-Nesyri" ift.tt/vhY5Qqa x.com

Mateta, spunta anche l’Aston Villa. La Juventus vira sul marocchino En-Nesyri: sarebbe l’attaccante giusto per i bianconeri secondo voi Matteo Nava e Marco Guidi facebook