Da due anni Marco Carnesecchi difende con sicurezza la porta dell’Atalanta, dimostrando di essere uno dei portieri più affidabili in Italia. Con 40 clean sheet in 108 partite, si conferma punto fermo di una squadra che gioca sempre all’attacco, ma che si espone anche a ripartenze pericolose. La sua presenza tra i pali, con la porta blindata, rassicura i compagni e fa paura agli avversari.

Para-tutto Marco Carnesecchi. Da due anni portiere titolare dell’ Atalanta dai numeri strepitosi: 40 clean sheet in 108 presenze in nerazzurro, in una squadra con la vocazione a giocare alta, a segnare tanto ma a subire inevitabilmente numerose ripartenze in inferiorità numerica. Nove gare senza gol subiti in questo campionato, sei da dicembre, quando ha sigillato la sua porta, con appena tre reti subite in nove giornate. Potevano essere una ventina le reti incassate da un altro portiere, non da Carnesecchi, trafitto nelle ultime nove giornate solo da Gaetano del Cagliari, da Lautaro dell’Inter e da Durosimni del Pisa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carnesecchi l’alieno. Dea in mani sicure: la porta è blindata

LIVE! Psg-Atalanta 4-0: trionfo parigino, Dea ko90’+4 – Finisce il match: l’Atalanta debutta in Champions con una sonora sconfitta per 4-0 sul campo del Psg. A segno Marquinhos, Kvaratskhelia, Nuno Mendes e Ramos. Nel primo tempo, sul risultato di ... bergamonews.it

Troppo Psg per l'Atalanta, Carnesecchi limita i danni: finisce 4-0 al Parco dei PrincipiUn Paris Saint-Germain irresistibile inizia la nuova edizione della Champions League, così come l'aveva terminata a Monaco di Baviera nella finale contro l'Inter. La squadra di Luis Enrique domina in ... ilgiornale.it

L’Atalanta cancella l’amaro, e beffardo, ko di Champions, rimediato contro l’Athletic Bilbao; liquidando, alla New Balance Arena, il Parma, attraverso un poderoso 4-0. Qualche raro brivido sventato da un attento Carnesecchi; ma per il resto è un monologo ner - facebook.com facebook