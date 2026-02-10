Juventus non si placano le polemiche | l’AIA risponde a Spalletti
La Juventus torna al centro delle polemiche. Questa volta, l’AIA ha deciso di rispondere alle parole di Luciano Spalletti, che nel post partita aveva criticato gli arbitri. La risposta arriva dopo le accuse del tecnico, alimentando il dibattito sulla direzione di gara durante la partita.
L’Associazione Italiana Arbitri ha risposto alle parole pronunciate da Luciano Spalletti nel post partita di Juventus-Lazio. Il comunicato dell’AIA “ L’ Associazione Italiana Arbitri (AIA), in relazione ad alcune dichiarazioni ed articoli di stampa odierni sul tema del professionismo degli arbitri di vertice finalizzato al miglioramento qualitativo delle prestazioni arbitrali, intende precisare di non essere L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Lazio
Le polemiche sulla fiaccola non si placano
Le discussioni sulla fiaccola olimpica continuano a suscitare polemiche, questa volta per il mancato passaggio dall’Abetone, luogo simbolo di Zeno Colò, campione olimpico di discesa libera nel 1952.
Neve, le polemiche non si placano. Vito Vecchio vuole vederci chiaro: "Adottate le azioni preventive?"
Le polemiche sulla nevicata del 6 gennaio nel Santerno continuano a suscitare discussioni.
Ultime notizie su Juventus Lazio
Argomenti discussi: Voragine a Bagnoli, ancora disagi per i cittadini dopo la riapertura della strada; Rigore negato alla Juventus, Zazzaroni: Colpa di Genoa-Napoli. La reazione di Cruciani; Icardi a zero in Serie A: firma con la grande rivale della Juve; Icardi a zero in Serie A | firma con la grande rivale della Juve.
Rigore negato alla Juventus, Zazzaroni: Colpa di Genoa-Napoli. La reazione di CrucianiNella puntata di Numer1 il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha parlato del mancato penalty concesso alla Juventus contro la Lazio. areanapoli.it
Non si placano le polemiche intorno agli arbitri, tuona anche Luciano Spalletti - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.