Juventus non si placano le polemiche | l’AIA risponde a Spalletti

La Juventus torna al centro delle polemiche. Questa volta, l’AIA ha deciso di rispondere alle parole di Luciano Spalletti, che nel post partita aveva criticato gli arbitri. La risposta arriva dopo le accuse del tecnico, alimentando il dibattito sulla direzione di gara durante la partita.

L'Associazione Italiana Arbitri ha risposto alle parole pronunciate da Luciano Spalletti nel post partita di Juventus-Lazio. Il comunicato dell'AIA "L'Associazione Italiana Arbitri (AIA), in relazione ad alcune dichiarazioni ed articoli di stampa odierni sul tema del professionismo degli arbitri di vertice finalizzato al miglioramento qualitativo delle prestazioni arbitrali, intende precisare di non essere

