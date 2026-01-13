Neve le polemiche non si placano Vito Vecchio vuole vederci chiaro | Adottate le azioni preventive?

Le polemiche sulla nevicata del 6 gennaio nel Santerno continuano a suscitare discussioni. Vito Vecchio si interroga sulle misure adottate, chiedendo se siano state sufficienti a prevenire i disagi. La vicenda solleva dubbi sulle azioni preventive messe in atto e sulla gestione complessiva dell’emergenza. Restano ancora molti interrogativi sulla capacità di risposta delle autorità di fronte a eventi meteorologici estremi.

Le polemiche legate alla nevicata dello scorso 6 gennaio sono ancora attuali nella vallata del Santerno. Nei giorni scorsi, infatti, il capogruppo della lista civica ‘Per Fontanelice’, Vito Vecchio, ha depositato un’interrogazione a risposta scritta per sapere qualcosa di più sull’attivazione del Piano Neve in paese: "Precipitazioni che hanno creato disagi molto sentiti su strade, frazioni e forese – spiega Vecchio –. In diverse zone si sono registrate difficoltà di circolazione e condizioni di scarsa sicurezza, con tratti rimasti critici nelle ore più delicate. In un territorio come il nostro, ogni ritardo pesa su chi lavora, su chi deve spostarsi per necessità e sui cittadini più fragili". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

