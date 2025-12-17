le polemiche sulla fiaccola non si placano

Le discussioni sulla fiaccola olimpica continuano a suscitare polemiche, questa volta per il mancato passaggio dall’Abetone, luogo simbolo di Zeno Colò, campione olimpico di discesa libera nel 1952. La questione ha riacceso il dibattito sull'organizzazione e il rispetto delle tradizioni olimpiche in Italia.

Ancora polemiche per il mancato passaggio della fiaccola olimpica dall’Abetone, patria di Zeno Colò, l’unico italiano ad aver vinto la medaglia d’oro in discesa libera alle olimpiadi invernali di Oslo nel 1952. "Sarebbe stato bellissimo, sarebbe stato sensato. Sarebbe stato l’incontro tra passato e presente, tra la storia dello sci e il suo futuro. Sarebbe stato davvero emozionante avere ad Abetone, nella terra di Zeno Colò un simbolo così importante", ha commentato il gruppo di minoranza del consiglio comunale di Siamo Abetone Cutigliano. "Dal 1952 quella medaglia – prosegue Fratelli d’Italia di Abetone Cutigliano – appartiene al nostro territorio. Lanazione.it

