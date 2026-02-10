Juventus manca l’attaccante mentre la Roma vola con Malen
La Juventus fatica a trovare il gol, mentre la Roma vola con Malen. I bianconeri cercano un attaccante che possa rinforzare l’attacco, ma ancora senza risultati. La Roma, invece, si gode il momento e punta a mantenere il vantaggio nella corsa Champions grazie alle prestazioni dell’attaccante olandese. La sfida tra le due squadre si fa più intensa, con i rinforzi di gennaio che potrebbero fare la differenza.
La Juventus arranca in zona gol mentre la Roma si gode Malen. I rinforzi invernali saranno decisivi nella corsa Champions tra Roma e bianconeri. Testa a testa Juventus-Roma: il peso degli acquisti Si preannuncia una corsa Champions combattutissima tra la Roma di Giampiero Gasperini e la Juventus di Luciano Spalletti. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Roma
Malen Roma: l’attaccante accostato alla Juventus è atterrato in Italia. Inizia la sua avventura in giallorosso – FOTO
Malen Roma ha fatto il suo ingresso ufficiale in Italia, segnando l'inizio della sua esperienza con la maglia della Roma.
Roma, parla Gasperini: «Io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. La squadra sta meglio. Sul mercato…»
In conferenza stampa a Roma, Gasperini ha chiarito di non aver mai parlato con Raspadori, ma di aver avuto contatti con Malen.
Ultime notizie su Juventus Roma
Argomenti discussi: Juve, solito difetto: macina tanto, produce poco e McKennie fa l'attaccante che manca. Con l'Inter serve altro; La verità sull'attaccante e il ruolo dei cambi: cosa manca alla Juventus per alzare il livello, ma Spalletti non ha colpe; Una barzelletta. Juve settima? Va bene se..., a Pressing analisi e follia: Guida il migliore; Milan e Inter senza idee; Juve, quanti errori: le 5 cose che ci ha detto il mercato.
Juventus, Spalletti a Mediaset: 'Manca un attaccante? Ormai si è capito tutti'Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha commentato il pareggio della Juventus contro la Lazio anche ai microfoni di Mediaset: Maggiore è la soddisfazione, perché reagire dentro una partita con ... calciomercato.com
Lo sapevamo: alla Juventus manca un vero attaccante (e i risultati si vedono)Lo sapevamo: alla Juventus manca un vero attaccante (e i risultati si vedono) Possiamo scriverlo mille volte. Possiamo ripetercelo altre mille. Lo sapevamo: alla Juventus ... tuttojuve.com
“ALLA JUVENTUS MANCA QUALCUNO CHE LA AMI DAVVERO” Parole pesanti quelle di Marco Tardelli che senza giri di parole attacca frontalmente l’attuale dirigenza bianconera: “È in mano a francesi che hanno fatto solo danni” L’ex simbolo bi - facebook.com facebook
Tardelli all'attacco: "Manca qualcuno che ami la Juve, con i francesi un disastro ma restano lì" #juventus x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.