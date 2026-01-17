In conferenza stampa a Roma, Gasperini ha chiarito di non aver mai parlato con Raspadori, ma di aver avuto contatti con Malen. Ha inoltre sottolineato che la squadra si trova in una fase migliore. Dopo l'eliminazione in Coppa Italia, la Roma si prepara ora alla prossima sfida in trasferta, con l’obiettivo di mantenere saldo il posizionamento in corsa per la qualificazione in Champions League.

Dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia maturata martedì sera, la Roma si prepara a ritrovare gli uomini di Marco Baroni, questa volta in trasferta, con l’obiettivo di restare agganciata alla corsa Champions. PAROLE – «La squadra sta meglio rispetto a questi ultimi 15-20 giorni, perché è rientrato Ndicka e abbiamo smaltito le varie squalifiche. Sono arrivati due giocatori nuovi, quindi abbiamo recuperato sicuramente un po’ dal punto di vista numerico. Andiamo a giocare a Torino dispiaciuti per l’eliminazione in Coppa Italia, però questo è il campionato: arriviamo da ottimi risultati e da un’ottima classifica, quindi sarà un’altra partita» MERCATO – «Sono due operazioni completamente diverse: una è in prospettiva, si parla di un ragazzo molto giovane ma con qualità. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, parla Gasperini: «Io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. La squadra sta meglio. Sul mercato…»

Leggi anche: Gasperini: «Non ho mai parlato con Raspadori, con Malen sì. È arrivato grazie a Ryan Friedkin»

Leggi anche: DIRETTA Celtic-Roma, Gasperini: “Dybala sta bene”. Hermoso: “Non ho parlato con Folorunsho” LIVE

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Roma Sassuolo, Gasperini: 'La presenza della società è un grande segnale'. Video; Gasperini: Fondamentale avere i Friedkin qui, è un segnale. Poi parla del mercato e di Ranieri; Le parole di Gasperini alla vigilia di Roma-Sassuolo; La bordata di Gasperini in conferenza sul mercato della Roma: Sapete tutto benissimo, ma non da me.

Roma, Gasperini in conferenza: «Io con Raspadori non ho mai parlato, mentre con Malen sì. La squadra sta meglio» - La squadra sta meglio» Dopo la pesante eliminazione in Coppa Italia maturata martedì sera, la Roma si prepara ... calcionews24.com