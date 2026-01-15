La situazione contrattuale di Weston McKennie, ormai elemento stabile della Juventus, desta interesse tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nonostante il suo ruolo importante in squadra, il rinnovo del contratto sta procedendo con alcune difficoltà, alimentando voci di un possibile addio al termine della stagione. La dirigenza cerca di trovare la migliore soluzione per consolidare il rapporto con il giocatore, in un contesto di negociazioni ancora in corso.

McKennie è ormai un pilastro della Juve,ma il suo rinnovo è andato a rilento con l’ipotesi dell’addio a fine stagione. Spalletti ha deciso di intervenire in prima persona. L’intervento di Spalletti Lo spettro dell’addio di McKennie rischia di privare la Juventus di uno dei propri protagonisti. Spalletti ha deciso di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Spalletti spinge per il rinnovo di McKennie

Leggi anche: McKennie decisivo: Spalletti chiede il rinnovo

Leggi anche: Juventus, McKennie e il rinnovo: “Spero di restare bianconero”

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Juventus-Spalletti, corsa al rinnovo: si punta al 2028. Poi tutto sul ritorno di Federico Chiesa; Media punti da Scudetto per Spalletti alla Juve: si pensa al rinnovo fino al 2028; La Juventus pensa al rinnovo di Spalletti: i motivi che hanno convinto la società bianconera; La Lazio cede Guendouzi e aspetta Taylor, Milan-Maignan rinnovo a un passo.

Rinnovo Spalletti: Fabrizio Romano tranquillizza tutti sul futuro del tecnico della Juventus - Per il giornalista è solo questione di tempo Il futuro della Juventus sembra avere un unico, solido punto ... juventusnews24.com