Juventus mossa su McKennie | tentativo di rinnovo imminente

La Juventus si prepara a intervenire sul futuro di Weston McKennie, considerando un rinnovo di contratto. Il centrocampista statunitense si è affermato come elemento importante nel progetto di Luciano Spalletti, e la società intende consolidare il suo ruolo attraverso un nuovo accordo. Questa mossa mira a rafforzare la squadra e a garantire continuità nel reparto centrale.

La Juventus prepara la mossa. Weston McKennie è diventato uno degli uomini chiave nello scacchiere di Luciano Spalletti, e a Torino vogliono blindarlo. Nelle prossime ore è atteso un tentativo concreto di rinnovo per il centrocampista statunitense, numero 22 bianconero, considerato centrale per equilibrio, intensità e duttilità. La priorità della Juventus è trovare rapidamente un’intesa per il prolungamento del contratto. L'articolo proviene da StileJuventus.com. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, mossa su McKennie: tentativo di rinnovo imminente Leggi anche: Juventus, McKennie e il rinnovo: “Spero di restare bianconero” Leggi anche: Juventus, Gazzetta “Rinnovo McKennie in stand by” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. In estate ti snobbo, in inverno non so stare senza te: il peso di McKennie, Zielinski e.... Pagina 2 | McKennie protagonista Juve, contratto sul tavolo: il retroscena Giuntoli e che succede ora - In scadenza a giugno, sta diventando sempre più importante nello scacchiere tattico di Spalletti. tuttosport.com

McKennie protagonista Juve, contratto sul tavolo: il retroscena Giuntoli e che succede ora - In scadenza a giugno, sta diventando sempre più importante nello scacchiere tattico di Spalletti. msn.com

Juventus, possibile rinnovo per McKennie: appuntamento nei prossimi mesi - McKennie, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di essere un elemento essenziale all’interno dell’organico di Luciano Spalletti. it.blastingnews.com

#Chiesa spinge per il ritorno alla #Juventus: la mossa potrebbe cambiare gli scenari dell’affare con il Liverpool x.com

La mossa di Chiesa per la Juventus: è disposto a tagliarsi lo stipendio, come si può sbloccare la trattativa con il Liverpool facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.