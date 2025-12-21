Conceicao a Sky | Vittoria meritata abbiamo fatto il nostro lavoro Juve di nuovo in corsa per lo Scudetto? Dobbiamo stare lì in alto

Conceicao ha commentato la vittoria della sua squadra, sottolineando che è stata meritata e che hanno svolto il proprio compito. Alla domanda sulla Juventus e la possibilità di tornare in corsa per lo Scudetto, ha risposto che bisogna mantenere alta la concentrazione e rimanere tra le prime posizioni.

Conceicao a Sky: «Vittoria meritata, abbiamo fatto il nostro lavoro. Juve di nuovo in corsa per lo Scudetto? Dico questo». Le parole del portoghese. Francisco Conceicao è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sfida tra Juventus e Roma, vinta 2-1 dai bianconeri di Spalletti. Le sue dichiarazioni. Pagelle Juve Roma: Openda la chiave, Yildiz la mente. Finalmente Conceicao e bentornato Bremer VOTI VITTORIA – « Sì abbiamo meritato la vittoria, sapevamo l'importanza di questa partita e abbiamo fatto il nostro lavoro, abbiamo vinto e dobbiamo stare lì in alto ed è quello che abbiamo fatto » CORSA SCUDETTO – « Siamo lì, è quello che dobbiamo fare, siamo in una squadra in cui dobbiamo vincere le partire e adesso siamo migliorati, abbiamo vinto due gare importanti ma dobbiamo pensare già alla prossima che è molto importante »

