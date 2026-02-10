Juventus disparità di giudizio sul gol annullato a Koopmeiners?

La Juventus si trova al centro di una polemica dopo il gol annullato a Koopmeiners. Il episodio ha diviso opinioni tra chi pensa ci sia stata una disparità di giudizio rispetto ad altri casi simili. Tuttosport ha analizzato l’episodio confrontandolo con altre situazioni in cui i gol non sono stati fermati, lasciando aperti diversi dubbi sulla coerenza delle decisioni arbitrali.

Il paragone per il gol annullato a Koopmeiners Tuttosport ha analizzato l'episodio del gol annullato a Koopmeiners, mettendolo a paragone con altri casi in cui il gol non è stato annullato. La rete di Koop è stata annullata perchè sulla traiettoria si trovava Thuram, ma in altri casi simili non

