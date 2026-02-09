juventus il rammarico di koopmeiners per il gol annullato

Teun Koopmeiners si mostra deluso dopo la partita di ieri. Il centrocampista olandese ha commentato l’episodio del suo gol annullato, spiegando di aver visto bene l’azione e di non capire perché sia stato fermato. Il giocatore ha detto di sentirsi frustrato, ma pronto a continuare a lavorare. La Juventus, nel frattempo, festeggia la vittoria e si prepara alla prossima sfida.

Teun Koopmeiners ha parlato nel post partita di Juventus-Lazio ai microfoni di DAZN dell’episodio del gol annullato. Le parole di Koopmeiners Koopmeiners ha parlato del gioco della Juventus con Spalletti. “Con Spalletti vogliamo attaccare troppo e a me piace così, creare tante occasioni e cercare tanti gol è bello anche L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Il match tra Juventus e Lazio si è concluso con molte polemiche sulla moviola.

Questa mattina si è giocata una partita intensa tra Juventus e Lazio.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

