Bergonzi non ci crede | Stranito dal mancato rigore per Gila-Cabal Non mi capacito di una cosa

Bergonzi non si dà pace per un episodio che ha fatto discutere. Il giudice di gara si dice ancora incredulo per il mancato rigore che avrebbe coinvolto Gila e Cabal. Non riesce a spiegarsi come possa essere stato lasciato correre un fallo così evidente. La partita si è conclusa con molte polemiche, e il suo commento si inserisce tra le tante voci che contestano la decisione dell’arbitro.

Le dichiarazioni dell'ex arbitro. Mauro Bergonzi, ex arbitro, alla Domenica Sportiva commenta così la clamorosa mancata assegnazione del rigore per lo scontro tra Gila e Cabal in area della Lazio. Le sue parole: « Al minuto 25 del primo tempo nascono le polemiche. Cabal si invola, scarica il pallone e va a contatto con Gila. L'arbitro non fischia nulla, sul prosieguo dell'azione ci sarà l'annullamento del gol di Koopmeiners. L'assistente alza la bandierina e fa bene perché Thuram è in posizione di fuorigioco geografico punibile perché interferisce sull'azione essendo sulla linea di visuale del portiere.

