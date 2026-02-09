Moviola Juve Lazio Guida bocciato | il contatto Gila-Cabal fa discutere! Il caso che divide i tifosi

L’arbitro Marco Guida si trova al centro di nuove polemiche dopo la partita all’Allianz Stadium. Il contatto tra Gila e Cabal ha acceso discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, che non sono d’accordo sul giudizio dato dall’arbitro. Il Corriere dello Sport ha analizzato la decisione, che molti considerano discutibile, e sui social si infiamma il dibattito.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Moviola Juve Lazio, Guida bocciato: il contatto Gila-Cabal fa discutere! Il caso che divide i tifosi Approfondimenti su Juve Lazio Moviola Juve Lazio, CorSport: «Gila rischia su Cabal, Guida la porta a casa in qualche modo» Durante la partita tra Juventus e Lazio, il VAR ha sollevato alcune polemiche. Gila Cabal, Guida bocciato da Gazzetta: «Scivolata invasiva, era calcio di rigore» La Gazzetta dello Sport ha bocciato la decisione dell'arbitro Guida durante la partita. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Juve Lazio Argomenti discussi: La moviola di Juventus-Lazio: Guida fa discutere, ma non influisce; Juventus-Lazio, moviola: manca un rigore su Cabal, giusto annullare gol Koopmeiners; Juventus-Lazio, moviola: i rigori negati sono due ma c'è un dubbio anche sul recupero eccessivo; Moviola Juventus-Lazio: niente rigore Gila-Cabal e goal annullato a Koopmeiners, polemiche all'Allianz Stadium. Guida nel mirino per il contatto tra Gila e Cabal in Juve-Lazio: la moviola del caso che divide i tifosiLa porta a casa con qualche difficoltà, Guida, pesa la decisione sul contatto Gila-Cabal che ha fatto infuriare la Juve, pesa qualche scelta disciplinare non da lui (la trattenuta di Cambiaso su ... corrieredellosport.it Juventus-Lazio, moviola: i rigori negati sono due ma c'è un dubbio anche sul recupero eccessivoLa prova dell'arbitro campano Guida allo Stadium nel posticipo di serie A Juventus-Lazio analizzata al microscopio dagli esperti di Mediaset e Dazn Graziano Cesari e Luca Marelli, la moviola ... sport.virgilio.it Ma come 'la porta a casa'! La moviola di #JuveLazio del CorSport x.com La moviola di Juve Lazio Gli episodi dubbi del match facebook

