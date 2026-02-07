Juventus McKennie intoccabile per Spalletti | parte la trattativa per il rinnovo

La Juventus ha iniziato a trattare il rinnovo di Weston McKennie, che sta trovando sempre più spazio sotto la guida di Luciano Spalletti. Il centrocampista americano, considerato ormai intoccabile, ha attirato l’attenzione dei dirigenti bianconeri, pronti a blindarlo a lungo. La trattativa è ormai in fase avanzata, mentre il giocatore si avvicina a diventare un pilastro della squadra.

La metamorfosi di Weston McKennie sotto la gestione di Luciano Spalletti sta spingendo la Juventus a blindare il centrocampista americano. Diventato un vero e proprio jolly tattico, McKennie ha collezionato finora 21 presenze, distinguendosi per una duttilità fuori dal comune: emblematico il finale della sfida contro l’Atalanta, dove il tecnico lo ha schierato addirittura nell’inedita posizione di centravanti. Spalletti ha più volte pubblicamente elogiato il calciatore, definendolo “centrale” per gli equilibri della squadra. Una stima tecnica che ha trovato immediato riscontro nelle mosse della dirigenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, McKennie intoccabile per Spalletti: parte la trattativa per il rinnovo Approfondimenti su Juventus McKennie McKennie stuzzicato dal ritorno negli USA, per Spalletti è intoccabile. Contatto Comolli-agente, West ha pretese alte per il rinnovo L'interesse di Weston McKennie per un ritorno negli Stati Uniti si fa sempre più evidente, mentre la Juventus e Spalletti valutano il suo ruolo. Juventus: rinnovo Spalletti, la trattativa La Juventus si avvicina a formalizzare il rinnovo di Luciano Spalletti come allenatore. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Juventus McKennie Argomenti discussi: La Juventus sfida le big di Premier League per un terzino del Borussia Dortmund: la valutazione dei gialloneri. Rinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: cosa filtra nell’ambiente bianconero sul prolungamento del centrocampista texanoRinnovo McKennie, la Juventus muove i primi passi: cosa filtra nell’ambiente bianconero sul prolungamento del centrocampista texano La Juventus si gode la rinascita di un protagonista inatteso, passat ... juventusnews24.com Clamoroso McKennie, l’ombra Inter sul rinnovo Juve: Marotta pronto a entrare in scenaVoci sui nerazzurri da svincolato, ma nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti tra Comolli e gli agenti dello statunitense ... tuttosport.com TS - #Juventus al lavoro per il rinnovo di #McKennie, sullo sfondo c'è l' #Inter: #Marotta sa bene come muoversi x.com L'#Inter prova lo sgarbo alla #Juventus prendendo #McKennie a zero durante il prossimo calciomercato estivo Secondo le informazioni di #Moretto, i nerazzurri avrebbero fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore per valutare la fattibilità dell'operaz facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.