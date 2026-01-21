Gol McKennie Juve Benfica 2-0 | il texano glaciale dopo la sponda di David – FOTO

Nella partita tra Juventus e Benfica, la squadra bianconera ha conquistato una vittoria per 2-0. Tra i protagonisti, Weston McKennie ha segnato un gol importante, dimostrando freddezza dopo la sponda di David. La prestazione ha evidenziato l’efficacia dell’approccio tattico e la solidità della formazione di Torino. Questa vittoria rappresenta un passo significativo nel percorso stagionale di entrambe le squadre.

Gol McKennie, Juve Benfica 2-0: il texano glaciale dopo la sponda di David. Secondo assist di serata per l’attaccante canadese. Il raddoppio della Juventus arriva al minuto 64 e porta la firma di Weston McKennie, l’uomo ovunque dello scacchiere di Luciano Spalletti. In un Allianz Stadium ormai incandescente, i bianconeri hanno sferrato il colpo del ko tecnico al Benfica, mettendo in ghiaccio una vittoria fondamentale per il cammino europeo. L’asse David-McKennie. L’azione che ha portato al 2-0 è un capolavoro di intesa e protezione della palla. Ancora una volta, Jonathan David si è rivelato fondamentale nel lavoro sporco: l’attaccante canadese ha servito una doppia sponda magistrale, la prima per ripulire un pallone complicato e la seconda per innescare l’inserimento fulmineo di McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol McKennie, Juve Benfica 2-0: il texano glaciale dopo la sponda di David – FOTO Champions: Juve batte il Pafos con gol di McKennie e David (2-0). Napoli superato dal Benfica (2-0)La Juventus conquista una vittoria importante in Champions League, battendo il Pafos 2-0 grazie ai gol di McKennie e David, mentre il Napoli viene superato dal Benfica con lo stesso risultato. McKennie cuore bianconero, messaggio forte dopo Pisa Juve: ecco il gesto social del texano – FOTODopo la vittoria contro il Pisa, Weston McKennie ha condiviso un messaggio sui propri canali social. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: Pronostico Juventus-Benfica | Champions League 2025/26; Dove vedere Juventus-Benfica in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Benfica: tre punti per blindare i playoff; Juve, con Spalletti segnano tutti: sono già 16 i marcatori, in Europa solo il Psg fa meglio. Miretti e David si divorano il gol della Juve contro il Benfica, la reazione di Spalletti è viraleI bianconeri sprecano due grandi occasioni per passare in vantaggio nella partita dello Stadium, valida per la penultima giornata della League Phase di Champions ... corrieredellosport.it Juventus-Benfica 0-0, miracolo di Trubin su McKennie52' - Altro erroraccio di David. La Juventus non è rientrata al meglio dall'intervallo e commette molti errori in fase di costruzione 50' - Brivido per la Juve! Sudakov ... tuttojuve.com La Premier tallona Weston McKennie Diversi club - sottolinea Tuttosport - lo hanno messo nel mirino: anche dalla Spagna spunta l'interesse dell'Atletico, che vorrebbe addirittura anticipare il colpo a gennaio #Juve #McKennie x.com Mirko Nicolino. . I rinnovi di #Spalletti e #McKennie, le situazioni #Mingueza, #Chiesa e le altre novità sul #mercato della #juventus - Il mio intervento di oggi a Radio Bianconera - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.