La Juve soffre poi supera 2-0 il Pafos | McKennie e David fanno sorridere Spalletti

La Juventus conquista una vittoria importante contro il Pafos all'Allianz Stadium, chiudendo la sesta giornata di Champions League con un netto 2-0. Con questa vittoria, i bianconeri salgono a nove punti, consolidando la posizione in zona play-off e rafforzando la propria fiducia in vista delle prossime sfide europee.

La Juventus vince 2-0 contro il Pafos, all'Allianz Stadium nella sesta giornata di Champions League. Seconda vittoria europea consecutiva per i bianconeri, che si portano a quota nove punti ed entrano in piena zona play-off. Juve in grossa difficoltà nel primo tempo contro un Pafos molto intraprendente. Sono i ciprioti a sfiorare il vantaggio con un palo di Anderson al 32' e a rendersi pericolosi in un paio di occasioni. Allo scadere Jonathan David si divora un gol, calciando a lato, tutto solo al centro dell'area piccola. Nella ripresa la Juve è più pericolosa grazie all'ingresso di Conceiçao. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it