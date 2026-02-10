Juve parla Ottolini | Siamo contenti di quello di Yildiz! McKennie? Stiamo procedendo Su Spalletti…

La Juventus conferma l’interesse per Yildiz e si muove sul fronte McKennie. Il ds Ottolini ha detto che i lavori sono in corso, ma ancora niente di definito. La società lavora per rinforzare la squadra e tiene sotto controllo anche la situazione dell’americano. Nel frattempo, non ci sono novità su Spalletti, che resta in stand-by.

La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz, e la società è soddisfatta di aver mantenuto il giovane talento.

