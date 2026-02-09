La Juventus ha ufficializzato il rinnovo di Yildiz, e la società è soddisfatta di aver mantenuto il giovane talento. Nei giorni scorsi, Ottolini ha confermato a Sportmediaset che il club sta lavorando per prolungare anche con McKennie, ma ci sono ancora dettagli da definire. Per quanto riguarda il ruolo di attaccante, il club aveva dei limiti chiari da rispettare e sta cercando di rispettarli. La trattativa con i giocatori prosegue, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.

Ottolini a Sportmediaset: «Contenti del rinnovo di Yildiz, con McKennie stiamo parlando». Le parole del dirigente sulla situazione in casa Juve. Il direttore sportivo della Juventus Marco Ottolini è intervenuto a Sportmediaset. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO MERCATO – « Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ed è quello che stiamo facendo. Siamo molto contenti di quello di Yildiz, riguardo a McKennie stiamo procedendo con i colloqui, mentre per il mister siamo veramente contenti di quello che sta facendo, ci siederemo con lui nelle prossime settimane » INTER – « I risultati a volte vengono, altre meno, ma siamo estremamente contenti di come si sta esprimendo la squadra e dobbiamo andare avanti convinti di quello che stiamo facendo » CHAMPIONS – « Per noi l’obiettivo dei primi 4 posti è estremamente importante, poi ci concentreremo su Istanbul, sperando di passare il turno » ATTACCANTE – « Avevamo dei paletti da rispettare, se ci fossero state le condizioni giuste avremmo fatto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ottolini a Sportmediaset: «Contenti del rinnovo di Yildiz, con McKennie stiamo parlando. Attaccante? Avevamo dei paletti da rispettare»

Il futuro di Weston McKennie alla Juventus resta avvolto da un paradosso.

