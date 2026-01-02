Rinnovo e mercato Spalletti allo scoperto | UFFICIALE Ottolini nuovo Ds Juve
In vista della partita contro il Lecce, Spalletti ha parlato del suo futuro alla Juventus, sottolineando che le decisioni sul rinnovo saranno prese a giugno, in base ai risultati raggiunti. Il tecnico ha inoltre confermato che attualmente la situazione contrattuale è stabile, evidenziando l’impegno per il bene del club e dei tifosi. Intanto, la società ha ufficializzato Ottolini come nuovo direttore sportivo, segnando un passo importante nel mercato della Juventus.
Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della gara di campionato contro il Lecce Spalletti ha rimandato la questione rinnovo alla vigilia di Juve-Lecce: “Ora sono a posto così, poi a giugno faremo le migliori valutazioni in base al lavoro fatto e a dove siamo arrivati, per il bene della Juventus e dei suoi tifosi”, le parole del tecnico bianconero in conferenza stampa. Rinnovo e mercato, Spalletti allo scoperto (AnsaFoto) – Calciomercato.it Spalletti ha infine dribblato sul calciomercato di gennaio che ha aperto i battenti e dove ci si aspetta una Juve protagonista: “ Non mi aspetto niente, sono contento dei calciatori che ho a disposizione”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
