Juan Jesus si mostra deciso: “Voglio la Coppa Italia”. Il difensore azzurro critica il VAR, che secondo lui sta rendendo il calcio “finto”. Dopo aver vinto la Supercoppa, il Napoli non si ferma e ora punta alla conquista del titolo nazionale.

Il Napoli non vuole smettere di sognare e, dopo il trionfo in Supercoppa, punta dritto alla coccarda tricolore. A poche ore dal fischio d’inizio dei quarti di finale contro il Como, Juan Jesus ha analizzato il momento d’oro degli azzurri in un’intervista esclusiva rilasciata a Carlo Landoni per Mediaset. Il difensore brasiliano, diventato un perno della retroguardia di Antonio Conte, ha spaziato dalle ambizioni stagionali alla critica feroce verso l’attuale deriva tecnologica del calcio, senza dimenticare un messaggio chiaro per il ct del Brasile, Carlo Ancelotti. Obiettivo Coppa Italia e il “tabù” da sfatare. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Juan Jesus lancia il Napoli: «Voglio la Coppa Italia. Il VAR? Sta rendendo il calcio finto»

Juan Jesus, difensore del Napoli, si prepara alla sfida contro il Milan in semifinale di Supercoppa Italiana.

