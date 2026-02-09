Juan Jesus non le manda a dire. Il difensore azzurro critica duramente il VAR, accusandolo di aver peggiorato il calcio. Le sue parole arrivano nel mezzo delle polemiche arbitrali delle ultime settimane, e lui non ha dubbi: il sistema ha complicato il gioco anziché aiutarlo.

Juan Jesus, difensore azzurro, ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni sulle polemiche arbitrali delle ultime settimane. “Ho vissuto due epoche del calcio, come De Rossi c’ero già quando c’era l’arbitro dietro la linea. Se ci sono cose che possono aiutare l’arbitro a sbagliare meno e migliorare il calcio, ben venga. Ma oggi ci sono discussioni su tutto: sui rigori, sulle punizioni, sulle ammonizioni, sulle espulsioni. Sappiamo che l’arbitro è un essere umano. Preferivo le domeniche in cui si discuteva sulla linea del fuorigioco o cose del genere. Non vedo miglioramenti su niente, si discute e fa polemica a proposito di tutti, di ogni squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Juan Jesus: “Il VAR ha peggiorato il calcio”

Approfondimenti su Juan Jesus

La partita tra Genoa e Napoli al Luigi Ferraris si è accesa subito con decisioni prese grazie al VAR.

La partita a Marassi tra Genoa e Napoli si è accesa subito, con diverse decisioni che hanno fatto discutere.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juan Jesus

Argomenti discussi: Buongiorno e Juan Jesus completano le linea difensiva a tre. Per il Genoa di De Rossi, davanti Vitinha e Colombo.; Serie A, rosso a Juan Jesus: salta la Roma. E Giovane esce dopo appena mezz’ora; Genoa-Napoli 2-3: cronaca e tabellino della partita; Il Napoli vince un match folle col Genoa: un rigore in pieno recupero cancella la serata horror di Buongiorno.

Juan Jesus: Var ha peggiorato il calcio, era meglio prima! Ricordate il mio mani a Lecce? Cosa dovevo fare...Juan Jesus, difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Mediaset, nel corso della quale si è soffermato sulle tante polemiche arbitrali di queste settimane: Ho vissuto ... tuttonapoli.net

Napoli, Juan Jesus si unisce alle critiche: Sul Var confusione e polemiche, si è fatto un passo indietroIl difensore del Napoli Juan Jesus, in vista della sfida di Coppa Italia contro il Como, ha parlato a SportMediaset soffermandosi soprattutto sulla questione. tuttomercatoweb.com

Napoli, Juan Jesus: "Arbitri, fatto un passo indietro. #Samuel e #Chivu oggi giocherebbero una gara sì e una no" x.com

Juan Jesus tra in protagonisti in negativo di Genoa-Napoli, due i cartellini giallo per lui: di cui almeno uno evitabile per esperienza Sarà out contro la Roma, al suo posto Beukema giocatore da recuperare per allargare la rotazione e non solo in caso di necessi facebook