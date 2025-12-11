John Elkann vuole vendere tutta Gedi i giornalisti della Stampa scioperano | Umiliati

John Elkann ha annunciato l'intenzione di vendere l'intera Gedi, suscitando preoccupazioni tra i giornalisti della Stampa. In risposta, i giornalisti hanno deciso di scioperare, denunciando un senso di umiliazione e incertezza sul futuro del quotidiano e della loro professione. La situazione evidenzia le tensioni tra la proprietà e la redazione in un momento di cambiamenti nel panorama editoriale.

I giornalisti della Stampa incrociano le braccia dopo che i vertici editoriali hanno confermato che il giornale è in vendita. Fino alle 7 di giovedì 11 dicembre il sito non è stato aggiornato mentre il giornale cartaceo non è arrivato nelle edicole. Dopo mesi di indiscrezioni, di trattative. 🔗 Leggi su Today.it

