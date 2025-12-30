Trail Blazers–Mavericks 125-122 | Avdija domina a tutto campo Portland resiste nel finale thriller

I Portland Trail Blazers hanno prevalso sui Dallas Mavericks con il punteggio di 125-122 in una partita ricca di momenti emozionanti. Avdija si è distinto per la sua prestazione a tutto campo, contribuendo alla vittoria dei padroni di casa. La sfida si è conclusa con un finale incerto, dimostrando l’equilibrio tra le due squadre nel corso dell’incontro.

Partita piena di colpi di scena al Moda Center: i Portland Trail Blazers battono i Dallas Mavericks 125-122 dopo un quarto periodo ad altissima tensione. Portland sembra in controllo a lungo, poi rischia grosso nel finale, ma riesce a chiuderla con freddezza ai liberi e con un paio di difese decisive quando la palla scotta davvero. Avdija a un passo dalla tripla doppia: regia e punti. Il protagonista della serata è Deni Avdija, autore di una prestazione totale: 27 punti, 11 assist e 9 rimbalzi. Non solo realizzatore, ma anche creatore di gioco, con letture mature e ritmo sempre sotto controllo: è lui a guidare Portland nei momenti in cui Dallas prova a rientrare e l’attacco rischia di perdere fluidità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

