Portland Trail Blazers vincono ancora contro i Memphis Grizzlies grazie a Grant e Clingan

I Portland Trail Blazers tornano a vincere contro i Memphis Grizzlies grazie alle prestazioni di Grant e Clingan. La partita si è messa subito in salita per i padroni di casa, ma nel secondo tempo la squadra di Portland ha preso il controllo, portando a casa una vittoria importante. Grant ha segnato punti decisivi, mentre Clingan ha dato una spinta sotto canestro. I Grizzlies hanno provato a reagire, ma non sono riusciti a recuperare il distacco. La serata si chiude con i Trail Blazers che consolidano il loro cammino in questa stagione.

Nel confronto tra due squadre della Western Conference, la serata di Portland ha visto una rimonta decisiva destinata a segnare la partita e l'esito della serie giocata in casa. Donovan Clingan ha imposto il suo dominio sotto i tabelloni con 20 punti e 19 rimbalzi, while Jerami Grant ha contribuito con 29 punti, fornendo una traccia importante per la chiusura del match. La vittoria finale, 122-115, ha completato una doppietta ottenuta contro Memphis nella cornice casalinga, arricchita dall'apporto della panchina e da una svolta offensiva nella seconda metà. La partita ha visto una rimonta sostanziale della squadra di casa, che ha superato una fase iniziale complicata e ha preso in controllo l'incontro a partire dal terzo periodo.

