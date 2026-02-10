jimmy lai una condanna a morte

Jimmy Lai è stato condannato a morte in un processo che ha scatenato molte polemiche. Da anni, il giornalista e imprenditore si è schierato a favore della libertà di Hong Kong, sfidando il governo cinese. Ora, con questa sentenza, la sua sorte si fa più incerta e solleva nuove preoccupazioni sulla libertà di stampa nella regione.

Vent'anni di carcere al tycoon. Quello che non siamo riusciti a fare, consegnando così tanto potere a Pechino, per salvare dalla repressione il simbolo della democrazia a Hong Kong Per decenni Jimmy Lai è stato la voce della libertà e della democrazia di Hong Kong. Ha insegnato a una generazione a protestare, a fare resistenza civile, a usare l’informazione per sconfiggere l’autoritarismo imposto dal Partito comunista cinese. Non è servito. Ieri un tribunale di Hong Kong ha condannato l’editore di 78 anni, che soffre di diabete e problemi al cuore, a vent’anni di carcere. A dicembre era stato ritenuto colpevole di cospirazione finalizzata alla collusione con forze straniere e di pubblicazione di materiali sediziosi attraverso il suo giornale, l’Apple Daily, che nel frattempo è stato chiuso, cancellato, i suoi giornalisti arrestati e intimiditi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Approfondimenti su Jimmy Lai

La decisione di condannare Jimmy Lai a 20 anni di carcere ha fatto scalpore.

L’Alta Corte di Hong Kong ha condannato Jimmy Lai a 20 anni di prigione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jimmy Lai

