Hong Kong altri 20 anni di carcere per Jimmy Lai e la famiglia tuona | ‘Per lui è condanna a morte’

La decisione di condannare Jimmy Lai a 20 anni di carcere ha fatto scalpore. L’uomo, fondatore dell’Apple Daily, è stato giudicato colpevole di reati contro la sicurezza nazionale. La sentenza ha suscitato fortissime proteste da parte delle organizzazioni per i diritti umani e di molti paesi, che parlano di una condanna politica e sproporzionata. Pechino, invece, difende la decisione, sostenendo che si tratta di un provvedimento legittimo per mantenere l’ordine a Hong Kong. La famiglia di Lai si dice sconvolta e teme

Il fondatore dell'Apple Daily condannato per reati contro la sicurezza nazionale. Dure reazioni dalle organizzazioni per i diritti umani e comunità internazionale, mentre Pechino difende la sentenza Jimmy Lai, magnate dei media e simbolo del movimento pro-democrazia di Hong Kong, è stato condannato a ulteriori 20 anni di carcere per violazioni della legge sulla sicurezza nazionale. Il verdetto, pronunciato nei confronti del 78enne fondatore del quotidiano Apple Daily, chiuso nel 2021, rappresenta la pena più severa inflitta finora nell'ambito della normativa introdotta da Pechino nel 2020 per reprimere il dissenso politico in Cina.

