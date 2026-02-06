Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced on February 9

Jimmy Lai, il noto magnate dei media di Hong Kong, sarà condannato il 9 febbraio. La decisione arriva dopo mesi di tensioni e accuse legate alla sua attività politica e al suo ruolo nella promozione della democrazia. La vicenda ha attirato molta attenzione, anche fuori dalla città, perché rappresenta un esempio delle difficoltà che affrontano chi si oppone al governo cinese. La sentenza è attesa con grande interesse e potrebbe avere ripercussioni sul panorama politico locale.

HONG KONG, Feb 6 (Reuters) - Hong Kong media tycoon and democracy campaigner Jimmy Lai will be sentenced on February 9, the city’s judiciary said on Friday, in a closely watched national security trial that has drawn international criticism including from the U.S. and Britain. Lai, who pleaded not guilty to all the charges, faces possible life imprisonment. Among the allegations, Lai was found guilty of using Apple Daily as a platform to conspire with six former executives and others to produce seditious publications between April 2019 and June 2021, as well as to collude with foreign forces, including the U. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced on February 9 Approfondimenti su Jimmy Lai Hong Kong media tycoon Jimmy Lai’s mitigation hearing set to begin ahead of sentencing Il processo di Jimmy Lai, noto imprenditore e figura di spicco del movimento pro-democrazia a Hong Kong, si apre con l'udienza di mitigazione prima della sentenza. Hong Kong, ex magnate media Jimmy Lai condannato per sedizione e collusione Jimmy Lai, ex magnate dei media di Hong Kong e noto oppositore della Cina, è stato condannato dal tribunale locale per sedizione e collusione nell'ambito di un processo legato alla sicurezza nazionale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Jimmy Lai's Half a Lifetime of Transgressions—EP3: Headlong into Occupy Central and Politics Ultime notizie su Jimmy Lai Hong Kong ex-media tycoon Jimmy Lai will be sentenced Monday after national security convictionHong Kong's pro-democracy former media tycoon Jimmy Lai will be sentenced Monday following his conviction in December under a Beijing-imposed national security law. Lai, the 78-year-old founder of ... yahoo.com Hong Kong media tycoon Jimmy Lai to be sentenced on February 9By Jessie Pang and James Pomfret HONG KONG, Feb 6(Reuters) - Hong Kong's judiciary said on their website that media tycoon Jimmy Lai would be sentenced on February 9, in a closely watched national ... msn.com La divisione dedicata ai digital asset del gruppo di Hong Kong porta a mezzo miliardo di dollari la raccolta in sei mesi, con focus sull’Italia come base per il Vecchio continente: «Soluzioni sicure e compliant per operatori istituzionali, fintech e aziende» facebook Atp Hong Kong, #Musetti: "Sembra che le finali non siano le mie partite". VIDEO #SkySport #SkyTennis x.com

