Jimmy Lai condannato ad Hong Kong

Jimmy Lai, noto magnate dei media di Hong Kong e sostenitore della democrazia, è stato condannato per collusione e sedizione nel contesto delle accuse legate alla sicurezza nazionale. La sentenza, firmata dai giudici del tribunale di West Kowloon, segna un momento importante nel panorama politico e giudiziario della regione.

4.34 Jimmy Lai, il magnate dei media di Hong Kong pro-democrazia, è stato dichiarato colpevole di collusione e sedizione nel processo a suo carico sulla violazione della sicurezza nazionale, nella sentenza firmata dai giudici Alex Lee, Esther Toh e Susana D'Almada Remedios del tribunale di West Kowloon. Lai, che ha compiuto 78 anni lascorsa settimana, è stato ritenuto responsabile per cospirazione con forze straniere ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino a giugno del 2020. Servizitelevideo.rai.it Hong Kong: in carcere l'editore Jimmy Lai. Potrebbe addirittura rischiare l'ergastolo L'editore Jimmy Lai condannato a Hong Kong per aver violato la legge sulla sicurezza nazionale: rischia l'ergastolo - democrazia Jimmy Lai colpevole di sedizione e collusione con potenze straniere per la violazione della sicurezza nazionale. corriere.it

Il processo di Jimmy Lai: un test per la libertà di stampa a Hong Kong - Il processo di Jimmy Lai rappresenta un importante banco di prova per la giustizia e la libertà a Hong Kong. notizie.it

