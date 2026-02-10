Jimenez | Ecco perché ho lasciato il Milan Il mio obiettivo Theo Hernandez …

L'ex terzino del Milan, Alex Jimenez, ha spiegato le ragioni della sua partenza dal club. In un'intervista, ha detto che il suo obiettivo era giocare di più e che Theo Hernandez era il motivo principale della sua scelta. Jimenez ha aggiunto che voleva cercare nuove opportunità per crescere e che la decisione di lasciare il Milan è stata presa dopo aver valutato le sue possibilità di spazio in squadra.

Come è avvenuto il suo trasferimento a Bournemouth? "Non credo che avrei avuto il minutaggio che volevo al Milan in questa stagione. L'ho vista come un'opportunità e credo di starla sfruttando al meglio". Queste le parole di Alex Jimenez, terzino che in estate è passato dal Milan al Bournemouth (qui tutti i dettagli sul riscatto). Lo spagnolo continua nella sua intervista al 'Mundo Deportivo' (qui qualche estratto). "In Italia la media è decisamente più bassa perché lì giocano un calcio molto più tattico rispetto alla Premier League. Qui è molto più fisico, con un gioco serrato, e bisogna essere in ottima forma fisica.

