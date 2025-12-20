Theo Hernandez, ex Milan, è stato protagonista di un'intervista della 'Gazzetta dello Sport'. Il terzino francese ha svelato dei retroscena legati alla sfida contro il Napoli in Supercoppa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Theo Hernandez: “Ho incontrato il Milan a Riad, ma Furlani non si è fatto vedere”

Leggi anche: Social, Theo Hernandez lontano ma sempre rossonero: “Forza Milan!”

Leggi anche: Milan, Bartesaghi: “Bisogna prendere esempio da Modric. Theo Hernández lo seguo in Arabia, ma …”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Parla Theo: Dette bugie su di me. Non volevo lasciare il Milan. A qualcuno diede fastidio che...; Theo Hernandez: Non sarei mai andato via. Furlani...; Theo Hernandez: «Non avrei mai lasciato il Milan»; Hernandez: Io dal Milan non me ne sarei mai andato. La mia priorità era quella di rimanere. Inzaghi? Ecco come mi ha convinto».

Theo Hernandez: “Inzaghi mi ha convinto così. Non avrei mai lasciato il Milan, cosa è successo” - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino del Milan ha parlato dell'addio ai rossoneri e della scelta di giocare in Arabia ... msn.com