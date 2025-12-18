Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan in vista della Supercoppa Italiana | ecco il post social
Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ha condiviso un messaggio di supporto sui social per i suoi ex compagni, augurando loro buona fortuna in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il video, pubblicato sui suoi profili, trasmette entusiasmo e vicinanza alla squadra rossonera in questa importante occasione.
L'ex Milan Theo Hernandez posta sui social un video per augurare buona fortuna ai rossoneri in vista di Napoli-Milan, in programma stasera in occasione della prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
